Актера Герчакова выписали из больницы: «Нужно беречь здоровье»

Евгений Герчаков почти неделю провел в больнице. Он не ожидал, что будет госпитализирован. Врачи обнаружили, что у него высокое давление. Но 22 января он рассказал, что его выписали. Артист вернулся домой. Он похвастался, что медики хорошо за ним ухаживали.
Удалось обойтись без уколов. Давление актеру смогли стабилизировать. Теперь ему нужно постоянно следить за давлением. По словам звезды, он чувствует себя неплохо и даже намерен вернуться к работе в ближайшее время.
«Сказали, что нужно беречь здоровье, не волноваться. Но это сделать очень непросто. Как можно не волноваться, когда ты артистом работаешь? Наша профессия требует эмоциональных затрат. С этим ничего не поделаешь», — поделился Евгений.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
74-летний артист рассказал, что 23 января выступит в театре. Он заверил, что играть будет с полной отдачей, пишет «МК». Напомним, что актер трижды состоял в браке. У него есть дочка Ольга от первой жены, сын Лев от второй супруги, а в 2004 году третья жена, Оксана, родила ему еще одного сына, Егора.