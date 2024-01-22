Актера Герчакова выписали из больницы: «Нужно беречь здоровье»

Евгений Герчаков почти неделю провел в больнице. Он не ожидал, что будет госпитализирован. Врачи обнаружили, что у него высокое давление. Но 22 января он рассказал, что его выписали. Артист вернулся домой. Он похвастался, что медики хорошо за ним ухаживали.

Удалось обойтись без уколов. Давление актеру смогли стабилизировать. Теперь ему нужно постоянно следить за давлением. По словам звезды, он чувствует себя неплохо и даже намерен вернуться к работе в ближайшее время.