Тур Кристины Орбакайте по России может не состояться из-за отмены концертов

Многих возмущает, что Орбакайте живет на две страны. Она каждый год ездит в США, где учится ее дочка Клавдия. Против ее выступления первыми выступили активисты организации «Боевое братство Бурятии». А теперь под угрозой срыва находятся два концерта в Новосибирске, которые планировались на март. Общественники обратились к губернатору и исполнителю обязанностей министра культуры Новосибирска.

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«С конца 2022 года Кристина Орбакайте проживает с семьей в США. Имеет американское гражданство», — говорится в их сообщении.

Они считают, что выступления звезды не должны состояться. Эксперты заявили, что Кристина выступит в Санкт-Петербурге, а вот ее выступления в регионах могут пока находиться в подвешенном состоянии, пишет KP.RU. Отмечаются, что у певицы с трудом распродаются билеты на концерты.