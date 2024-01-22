Тур Кристины Орбакайте по России может не состояться из-за отмены концертов

Кристина Орбакайте не может распродать билеты на свои выступления. Фото: Global Look Press

Концерты Кристина Орбакайте в Улан-Удэ были отменены. Теперь общественники Новосибирска обратились к губернатору с просьбой, чтобы выступления звезды, намеченные на март, отменили.

Кристина Орбакайте в декабре приезжала в Россию и участвовала в новогодних съемках. Она намеревалась устроить тур по российским городам в 2024 году. Однако теперь гастроли находятся под угрозой срыва. Примечательно, что на днях отменились ее концерты в Улан-Удэ. Она должна была выступить в физкультурно-спортивном комплексе. 

Но Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия опубликовало сообщение, в нем поясняется, что концерты отменяются, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, которые высказываются против звезды. 

Многих возмущает, что Орбакайте живет на две страны. Она каждый год ездит в США, где учится ее дочка Клавдия. Против ее выступления первыми выступили активисты организации «Боевое братство Бурятии». А теперь под угрозой срыва находятся два концерта в Новосибирске, которые планировались на март. Общественники обратились к губернатору и исполнителю обязанностей министра культуры Новосибирска.

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«С конца 2022 года Кристина Орбакайте проживает с семьей в США. Имеет американское гражданство», — говорится в их сообщении. 

Они считают, что выступления звезды не должны состояться. Эксперты заявили, что Кристина выступит в Санкт-Петербурге, а вот ее выступления в регионах могут пока находиться в подвешенном состоянии, пишет KP.RU. Отмечаются, что у певицы с трудом распродаются билеты на концерты. 

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