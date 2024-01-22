Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что актриса теряет слух после инсульта

По словам девушки, она уже пробует силы в кино. Недавно Анна снялась в новой картине. Однако бабушка не оценила ее работу.

«Я играла сотрудницу ЧОПа, были постоянные драки, погони, даже любовная линия получилась... Маме понравилось, она тоже, как и я, осталась довольна. А бабушка не совсем поняла, что и к чему. Но ей сложно объяснять, она многое не слышит», — заявила Анна, пишет Woman.ru.

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Младшая дочка артистки рассказывала, что у Лидии Николаевны частично нарушена речь, а также ей сложно передвигаться. Также у нее появляются возрастные изменения. По словам Ольги, у ее мамы проблемы с памятью и разные заболевания, которые появились в последние пять лет.