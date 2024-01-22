Елене Блиновской грозит 16 лет колонии после предъявления новых обвинений

Елена Блиновская до недавнего времени находилась под домашним арестом. Появилась информация, что ее долг перед налоговой за минувшие месяцы вырос и составляет 1 408 494 092 рубля. Но теперь блогерше могут изменить меру пресечения. 22 января она приехала в суд, так как появилось два новых эпизода по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Королеву марафонов обвиняют в том, что она получила электронные ключи нескольких юрлиц, а также переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на свои нужды. Ей могут дать по этой статье до 6 дет колонии.
При этом также расследуются два уголовных дела. Они касаются неуплаты налогов в особо крупном размере и отмывания денежных средств. За это она может получить еще три и семь лет лишения свободы, пишет Telegram-канал Shot.
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Напомним, что ранее Блиновская пыталась покинуть Россию. Следствие теперь требует отправить ее в СИЗО. Добавим, что перед Новым годом блогерша просила, чтобы арест с ее банковских счетов был снят. Сама звезда опровергает все обвинения, которые ей предъявлены.