Елене Блиновской грозит 16 лет колонии после предъявления новых обвинений

Елена Блиновская до недавнего времени находилась под домашним арестом. Появилась информация, что ее долг перед налоговой за минувшие месяцы вырос и составляет 1 408 494 092 рубля. Но теперь блогерше могут изменить меру пресечения. 22 января она приехала в суд, так как появилось два новых эпизода по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Королеву марафонов обвиняют в том, что она получила электронные ключи нескольких юрлиц, а также переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на свои нужды. Ей могут дать по этой статье до 6 дет колонии.