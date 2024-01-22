Следствие требует отправить Елену Блиновскую в СИЗО

Имя Елены Блиновской вот уже несколько месяцев гремит на всю страну. И не только благодаря ее чудо-марафонам, которые так полюбились домохозяйкам. Есть причина и поважнее. СК на протяжении долгого времени расследует дело бизнесвумен. Была инициирована налоговая проверка деятельности Елены Блиновской за 2022 год. Женщину обвинили в неуплате налогов на кругленькую сумму: порядка 918 миллионов рублей. Ей также приписывают легализацию 48 миллионов.

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В деле появились еще два новых эпизода, которые имеют отношение к ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По некоторым данным, бизнесвумен могла завладеть электронными ключами нескольких юрлиц, а также перевести деньги с их расчетных счетов и потратить их на себя. К этому делу были также приобщены материалы, согласно которым, Елена Блиновская неоднократно нарушала правила домашнего ареста. Так, следственный комитет требует отравить бизнесвумен в СИЗО до суда.

По материалам Telegram-канала Shot.