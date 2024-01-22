Жена Анатолия Руденко вышла на люди на фоне скандала с изъятыми у мужа наркотиками

Еще 17 января Анатолия Руденко задержали с наркотиками. Актера доставили на допрос, где он объяснил появление у него белого порошка. Звезда сериала «Две судьбы» уточнил, что нашел «пакетик», когда гулял с собакой, посчитал, что это происки догхантеров, которые травят псов, подобрал сверток и благополучно о нем забыл. В данный момент идет следствие. Анатолия Руденко отпустили домой под подписку о невыезде. Мама актера Любовь Руденко верит в невинность сына и считает всю эту историю провокацией. Она заверила, что адвокат их семье не нужен. А также поблагодарила всех, кто переживает за ее сына.

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На фоне скандала с найденными у мужа наркотиками возлюбленная Анатолия Руденко Елена Дудина появилась на публике. Она побывала на открытии ресторана Антона Пинского. Весь вечер жена актера смеялась, фотографировалась, а также мило общалась с гостями. Сам Анатолий Руденко никаких комментариев не дает. Он подчеркнуто не общается с поклонниками.

По материалам «СтарХит»