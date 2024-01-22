У бывшей невестки Елизаветы II нашли злокачественную меланому после рака груди

Бывшая жена британского принца Эндрю, экс-невестка ныне покойной Елизаветы II и принца Филиппа — 64-летняя герцогиня Йоркская Сара Фергюсон — не так давно перенесла тяжелую операцию по удалению груди. Однако побороть рак до конца ей так и не удалось. Спустя несколько месяцев после лечения, медики обнаружили у герцогини Йоркской злокачественную меланому.

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Еще летом у Сары Фергюсон был обнаружен рак молочной железы в начальной форме. Бывшая жена принца Эндрю прошла необходимое лечение и операцию. Однако врач-дерматолог на одном из обследований заметили у экс-невестки Елизаветы II подозрительные образования-родинок. Одна из них оказалась раковой. Об этом рассказал журналистам представитель Сары Фергюсон.

Несмотря на сложившиеся проблемы со здоровьем, герцогиня Йоркская старается не падать духом. Она проходит обследования, чтобы убедиться, что болезнь обнаружена на начальной стадии.

Кстати, в свое время, у отца Сары Фергюсон сэра Рональда Фергюсона также диагностировали рак кожи. Однако умер он от сердечного приступа.

По материалам «РБК»