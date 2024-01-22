С Филиппа Киркорова взыскали 8 миллионов рублей долгов по налогам после вечеринки у Насти Ивлеевой

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров до сих пор расплачивается за свое участие в вечеринке Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор». Как пишет Telegram-канал Mash, у певца обнаружили налоговые долги за 2022 год. Московский суд взыскал с Филиппа Бедросовича порядка 8 миллионов рублей. Также артист должен оплатить госпошлину — 24 тысячи рублей.

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Налоговую проверку также прошла и сама Настя Ивлеева. Ранее СМИ уже писали о том, что бывший муж Аллы Пугачевой покрыл свои счета по налогам. Однако нашлись еще некоторые задолженности. Таким вниманием к собственной персоне Филипп Бедросович обязан тусовке, которую блогерша Настя Ивлеева устроила как арт-мероприятие, пригласив звездных гостей в весьма откровенных нарядах.

Ранее Филипп Киркоров обратился к поклонникам, недоумевая, почему на вечеринке веселились все, а досталось как всегда только ему. Однако позже общественность прошлась также и по Наташе Чистяковой-Ионовой, Лолите Милявской, Анне Асти, Диме Билану (тот уже успел оправдаться и извиниться), Ольге Орловой, Джигану и прочим. Яна Рудковская подметила, что тоже получила приглашение от Насти Ивлеевой и чуть не поймала волну народного гнева на ровном месте. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко считает, что блогерша поступила некорректно, явно не оценив, каких людей она пригласила на свой вечер.