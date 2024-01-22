97-летний Александр Зацепин о тех, кто сбежал из России: «Честно говоря, вообще не думаю об этих людях»

97-летний Александр Зацепин прокомментировал одну из самых животрепещущих тем, относительно уехавших из России лиц, среди них есть не только простые обыватели, но и звезды первой величины. К примеру, вот уже почти два года за границей живет Алла Пугачева. Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Лизой, Примадонна кочует с места на место. То певица поселилась в Израиле, то уехала в Латвию, а затем на Кипр, после чего опять вернулась в Израиль.

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«Честно говоря, вообще не думаю об этих людях, потому что никак с ними не связан», - отметил Александр Зацепин.

Кстати, именитый композитор дал понять, что в последний раз бывал в Париже еще три года назад. Александр Зацепин поселился в престижном районе, который всегда считался элитным. Рядом с домом композитора был французский ресторанчик. Но сейчас, как подметил Александр Зацепин, все изменилось. Появились какие-то новые заведения с хозяевами-мигрантами. Там и аптеки, и магазинчики, и кофейни, и прочее.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «АиФ»