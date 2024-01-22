Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан попал в больницу с признаками сердечного приступа

41-летний Джейми Дорнан попал в больницу. Как выяснилось, британский актер находился на отдыхе в Португалии. О произошедшем пишет газета Daily Mail, в качестве источника выступил друг звезды фильма «Пятьдесят оттенков серого» Гордон Смарт. Именно он связался с журналистами и дал первый комментарий.

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В медицинское учреждение Джейми Дорнан попал с симптомами сердечного приступа во время игры в гольф. Актеру тут же вызвали бригаду «скорой» помощи. Приятель, который находится рядом со звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого», дал понять, что изначально они думали, что состояние Джейми ухудшилось из-за переизбытка в организме алкоголя с кофеином.

Однако медики посчитали, что симптомы сердечного приступа появились у актера из-за ядовитых гусениц. Друг голливудской звезды в беседе с журналистами пояснил, что на юге Португалии на полях для гольфа водятся опасные гусеницы. Они могут даже убить собаку. Также эти вредители провоцируют сердечные приступы у мужчин, аллергию, высыпания и другие симптомы. К счастью, врачам вовремя удалось поставить диагноз. В скором времени актер пойдет на поправку. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По материалам «АиФ»