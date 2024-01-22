Кай Метов обратился к погрязшей в семейном кризисе Лере Кудрявцевой: «Надо держаться и не показывать никому свои переживания»

Кай Метов узнал о том, что 52-летняя Лера Кудрявцева переживает не самые простые времена и все из-за семейного кризиса. Телеведущая не так давно объявила, что ушла от мужа. Оказывается, звездная блондинка сделала это для того, чтобы замотивировать мужа хоккеиста Игоря Макарова справиться со своими проблемами, в частности, пристрастием к крепким напиткам. Всему виной, как говорила телеведущая, стал алкоголь. Певец Кай Метов поддержал звездную блондинку, заверив, что с Лерой Кудрявцевой он сдружился на съемках программы «Суперстар!» на НТВ.

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Телеведущей звезда 90-х желает найти свою любовь. Кай Метов уточнил, что всегда чувствовал теплоту и душевность Леры Кудрявцевой, она хотя человек и публичный, но все-таки справедливый. Певец надеется, что рядом с теледивой будет мужчина, который оценит все ее качества. «Надо держаться и не показывать никому какие-то свои внутренние переживания, хотя они, безусловно, есть», - отметил Кай Метов.

По материалам VOICE.