Пригожин показал на видео подросшую внучку Валерии: «Иосиф, какой ты смешной!»

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

Музыкальный продюсер умилил своих подписчиков трогательными кадрами.

Иосиф Пригожин в своем микроблоге поделился свежим видеороликом, запечатлев подросшую внучку певицы Валерии. Малышку именитый музыкальный продюсер считает и своей внучкой тоже. Селин — дочка Арсения Шульгина и его жены Лианы. С невесткой у Валерии сложились прекрасные отношения. Артистка также близко общается с детьми мужа от других браков. А Иосиф Пригожин стал родным человеком для наследников Валерии.

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«Иосиф, какой ты смешной!» - говорит на видео малышка Селин, обращаясь к дедушке.

«Я не могу не поделиться этим отрывком видео. Я уже посмотрел по кругу 50 раз. Это осень смешно», - отметил Иосиф Пригожин.

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