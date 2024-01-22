Зепюр Брутян устроила встречу свекрови с детьми Агаты Муцениеце в их с мужем доме

Мама Павла Прилучного приехала в гости, проведать семью сына. Остановилась она в загородном доме сына. При этом нынешняя жена «мажора» Зепюр Брутян сделала все для того, чтобы ее свекровь чувствовала себя уютно. Она даже позаботилась о том, чтобы старшие дети ее мужа также приехали к ним на уикенд, тем самым устроив встречу бабушки с внуками. Агата Муцениеце не стала приглашать бывшую свекровь к себе, чтобы та пообщалась с ее детьми. С Тимофеем и Мией Любовь Прилучная встретилась в доме их мачехи.
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Пока бабушка нянчилась с детьми и малышом Микаэлем, сама Зепюр прилегла на дневной сон и проспала больше, чем планировала. Мама Павла Прилучного не стала будить невестку, чтобы та отоспалась. В итоге Брутян проспала и свою тренировку в зале, но зато хорошенько отдохнула.