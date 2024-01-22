Игорь Николаев с дочкой Вероникой опробовал на заснеженной трассе новый детский снегоход: «Эх, хорошо было на выходных!»

64-летний Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой, которая моложе на 23 года, воспитывает дочку Веронику. Будучи молодым отцом, именитый композитор вынужден держать планку. Ему приходится водить ребенка на горку. Своей дочке Игорь Николаев подарил новенький розовый снегоход, который они опробовали на заснеженном склоне. Видно, что Ника была в полном восторге от такого ценного подарка.
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«Эх, хорошо было на выходных! Сегодня снова в школу», - добавил Игорь Николаев.
Игорь Николаев с дочкой Никой покатался на снегоходе. Фото: соцсети, скриншот
Игорь Николаев ведет активный образ жизни, хотя совсем недавно СМИ писали о том, что у именитого композитора были серьезные проблемы со здоровьем. Муж Юлии Проскуряковой перенес операцию на сердце, как сообщал источник, близкий к семье композитора.
Telegram-канал Mash сообщал, что Игорь Николаев успел побывать и в реанимации. Тогда у народного артиста России якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.