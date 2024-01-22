Игорь Николаев с дочкой Вероникой опробовал на заснеженной трассе новый детский снегоход: «Эх, хорошо было на выходных!»

64-летний Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой, которая моложе на 23 года, воспитывает дочку Веронику. Будучи молодым отцом, именитый композитор вынужден держать планку. Ему приходится водить ребенка на горку. Своей дочке Игорь Николаев подарил новенький розовый снегоход, который они опробовали на заснеженном склоне. Видно, что Ника была в полном восторге от такого ценного подарка.

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