Кудрявцева подогрела слухи о воссоединении с 36-летним мужем: «Уйти — не равно развестись»

52-летняя Лера Кудрявцева не так давно в личном микроблоге убеждала поклонников, что ушла из мужа, косвенно назвав причину разрыва с 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая заявила, что алкоголь — это зло, дав поняв, что пристрастие спортсмена к крепким напиткам и привело к тому, что она решила от него уйти. Напомним, что у пары есть общая дочка Мария.

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Однако беседуя со звездными коллегами в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева вновь проговорилась о супружестве, спровоцировав слухи о возможном воссоединении с мужем. Так, красавица-блондинка дала понять, что они все еще решают существующие в их семье проблемы.

«Кратко, одним предложением: уйти — не равно развестись. И мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, точка. Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», - пояснила Лера Кудрявцева.

Таким образом, теледива поставила мужа перед ультиматумом, или они расходятся, или он берется за ум, сделали вывод поклонники Кудрявцевой. Кстати, Прохор Шаляпин не сомневается, что Лера вернется к возлюбленному.