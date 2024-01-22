Анна Асти перенесла операцию на ногах

Экс-солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба перенесла операцию на ногах, которую ей сделали в Москве, и улетела на курорт, чтобы там пройти реабилитацию. Оказалось, что ее отъезд из страны никак не связан с последствиями «голой» вечеринки, на которой она выступала.

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Дело в том, что Анна страдала от болезни Келлера – это когда судороги в ногах могут случиться в любой момент. Один сустав у нее был полностью разрушен, на другой ноге – порван мениск. Звезда откровенничала с поклонниками, что планирует операцию. И сейчас, когда ее вроде как «отменили», у нее освободилось время, которое она использовала для здоровья и восстановления.

Добавим, что Анна Дзюба выступала у Насти Ивлеевой в декабре на «голой» вечеринке, за что ей прилетело от публики. Певицу вырезали из новогоднего фильма, а также убрали из числа выступающих 31 января на Рублевке звезд.

По материалам сайта Voice