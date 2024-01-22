Ксения Бородина резко сорвалась на подписчицу из-за давнего шоу «Окна»

После того как в Сети всплыл отрывок шоу «Окна» из нулевых, в котором еще никому тогда неизвестная Ксения Бородина играет итальянку, на теледиву обрушилась новая волна популярности. В том числе, отрицательная.

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Кто-то из подписчиц едко укола Бородину, мол, что она по сути обманула зрителей, когда представилась итальянкой, плохо знающей русский язык. И ей должно быть стыдно за этот поступок.

Для Ксении это стало последней каплей, и она сорвалась на автора вопроса и публично ответила всем хейтерам.

«А я там что? Тело свое продавала? Или деньги у вас просила и не вернула? Люди, вы не себе! За что стыдно-то? За то, что, будучи 20-летней девочкой, работала в редакции и выручила всех, потому что слетела героиня?! В чем стыд, не могу понять? Позвольте себе уже хоть что-то в этой жизни, а то вы слишком кристально чистые», - отрезала звезда.

Уточним, что Бородина в шоу «Окна», которое вел Дмитрий Нагиев, сыграла иностранку Мартину, которая захотела найти в России настоящего мужчину. Брюнетка тогда работала редактором в этом проекте и оказалась в кадре, потому что, по ее словам, выручила съемочную группу – настоящая героиня тогда подвела и не приехала.