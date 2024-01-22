Захандрившая Ксения Собчак пожаловалась на жизнь

Светская львица Ксения Собчак пожаловалась на жизнь. Знаменитость призналась подписчикам своего блога в Telegram-канале, что даже захандрила, из-за переживаний сбился режим сна. А привычка во всем искать хорошее дается ей теперь с трудом. Виной тому – жизненные обстоятельства. Именно они вгоняют ее, как выразилась блондинка», в «серотониновую яму».

«Главное — не думать о том, что жизни, которую очень любил, больше нигде нет. Друзья почти все разбросаны по миру. Их вроде видишь, навещаешь, но это рассыпавшаяся жизнь…», - высказалась звезда.

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К слову, осенью Собчак проговорилась, что у нее проблемы со здоровьем. И что она лечится в частной клинике и отдает дикие деньги за капельницы. Диагноз она озвучивать не стала. Зато пожаловалась на последствия – набрала лишний вес.