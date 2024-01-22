Волочкова сравнила Джигурду и Шаляпина: «С Прохором это всегда позитив»

Балерина Анастасия Волочкова выпутывается из нового скандала, в который угодила, как считают многие, из-за Никиты Джигурды. Якобы, он слил видео, не предназначенное для широкой публики, чем вызвал небывалый хейт в адрес балерины. Сам он отрицает, мол, не он это публиковал.

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Тем временем, Волочкова уже открестилась от закадычного друга. Она приняла решение больше с ним не общаться – многолетней дружбе конец. На свой день рождения она его не позвала, зато среди гостей оказался певец Прохор Шаляпин. Звезда сравнила их и, очевидно, предпочтение отдала последнему.

«Если с Джигурдой связан всегда какой-то хайп, скандал, всегда неожиданно, что ты можешь получить после этого. А с Прохором это всегда позитив — мы смеемся всегда, мы на позитиве в любом случае», -рассказала балерина «Пятому каналу».

С Шаляпиным общаться Волочкова стала не так давно. Он уже побывал у нее в гостях, а теперь и поднял бокал за ее новый год жизни.