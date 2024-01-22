Мать Ольги Бузовой – про слухи о воссоединении с Давой: «Оля быстро все забывает и всем все прощает»

Мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой отреагировала на слухи о воссоединении дочери с бывшим бойфрендом Давой. Об этом в Сети говорили еще в прошлом году, блогер летал к телезвезде в Китай, где снимали шоу, а потом в Москве ходил на ее концерт, и они обменялись подписками в микроблогах.

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Родительница Бузовой Ирина Александровна, которая живет и работает в Петербурге, в курсе всего, что происходит в личной жизни старшей дочки. И в разговоре с КП-Санкт-Петербург опровергла домыслы людей о ее возвращении к Даве. По ее словам, Ольга могла его простить.

«Другое дело, что Оля быстро все забывает и всем все прощает, поэтому обычное общение, конечно, возможно, почему нет», - высказалась Ирина Бузова.

Сама Ольга говорила про Даву, мол, дважды в одну реку не входят. С ним певица рассталась в 2021 году и тяжело перенесла этот разрыв.