Мама Бузовой объяснила, почему Ольги не было на вечеринке Ивлеевой: «Возможно, мое воспитание»

Поющей телеведущей Ольге Бузовой 20 января исполнилось 38 лет. По этому случаю мама звезды дала интервью. В частности, Ирина Бузова рассказала, что растила дочь в строгости.

Не исключено, что именно благодаря хорошему воспитанию Ольга Бузова смогла избежать печальной участи многих селебрити, посетивших в конце 2023 года печально известную вечеринку Анастасии Ивлеевой.

Ирина Бузова призналась, что не знает, помогло ли ее воспитание в принятие дочерью решения не ходить на это сомнительное светское мероприятие.

«Я строгая мама, однако иногда строгость идет в минус. Человек вырывается из домашней строгости и пускается во все тяжкие. Но, возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», - поделилась мама Ольги Бузовой.

Напомним, после вечеринки Насти Ивлеевой ее звездных участников вырезали из новогодних эфиров на ТВ. Кроме этого, были отменены их концерты. Печальная участь постигла Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова, Анну Асти и других.

По материалам kp.ru

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