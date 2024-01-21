Анастасия Волочкова предстала с охапками цветов, подаренных ей в день рождения: «Дорожу каждым»

Накануне, 20 января, свой день рождения отмечала балерина Анастасия Волочкова. Звезде исполнилось 48 лет. Праздничную вечеринку Анастасия Волочкова устроила в одном из караоке-клубов Москвы, куда пригласила своих друзей и представителей СМИ.
После торжества Анастасия Волочкова разместила в микроблоге кадры, сделанные в ее особняке. Волочкова показала холл дома, уставленный вазами и корзинами с цветами. Все это великолепие балерине подарили гости ее вечеринки.
Анастасия Волочкова и ее цветы. Фото: кадр видео из соцсетей Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова поблагодарила всех, кто пришел поздравить ее с днем рождения. Балерина призналась, что почувствовала, как много людей любят ее и готовы делиться своим теплом.
«Спасибо всем, подарившим мне цветы в день рождения! Я их очень люблю и дорожу каждым подаренным цветочком. Всегда все до единого привожу домой и радуюсь!» - написала Анастасия Волочкова в микроблоге.