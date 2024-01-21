Анастасия Волочкова предстала с охапками цветов, подаренных ей в день рождения: «Дорожу каждым»

Накануне, 20 января, свой день рождения отмечала балерина Анастасия Волочкова. Звезде исполнилось 48 лет. Праздничную вечеринку Анастасия Волочкова устроила в одном из караоке-клубов Москвы, куда пригласила своих друзей и представителей СМИ.

После торжества Анастасия Волочкова разместила в микроблоге кадры, сделанные в ее особняке. Волочкова показала холл дома, уставленный вазами и корзинами с цветами. Все это великолепие балерине подарили гости ее вечеринки.