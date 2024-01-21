Расставшаяся с мужем Лера Кудрявцева станцевала на вечеринке с Алексеем Глызиным

70-летний певец Алексей Глызин поделился в микроблоге видео, доказывающим, что он пользуется успехом у дам. Да, у каких!
Кадры были сделаны во время вечеринки. На них запечатлено, как Алексей Глызин ухлестывает сначала за телеведущей Лерой Кудрявцевой, а потом и за певицей Наташей Королевой.
Все происходит во время танца под хит Инстасамки «За деньги – да». Сначала с Глызиным лихо отплясывала, делая ритмичные телодвижения, Лера Кудрявцева. А после нее Глызин слился в танце с Наташей Королевой.
Лера Кудрявцева и Алексей Глызин. Фото: скрин видео из соцсетей Алексея Глызина
«Без комментариев… Или давайте придумаем название этой вечеринке», - подписал зажигательное видео Алексей Глызин.
А между тем, он еще совсем недавно жаловался на Леру Кудрявцеву, признаваясь, что обижен на ее строгое судейство и резкие комментарии по поводу его участия в шоу НТВ «Суперстар!».
Кстати, Лера Кудрявцева с недавних пор - женщина свободная. На днях она объявила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова из-за его пристрастия к алкоголю.