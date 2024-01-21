Расставшаяся с мужем Лера Кудрявцева станцевала на вечеринке с Алексеем Глызиным

70-летний певец Алексей Глызин поделился в микроблоге видео, доказывающим, что он пользуется успехом у дам. Да, у каких!

Кадры были сделаны во время вечеринки. На них запечатлено, как Алексей Глызин ухлестывает сначала за телеведущей Лерой Кудрявцевой, а потом и за певицей Наташей Королевой.

Все происходит во время танца под хит Инстасамки «За деньги – да». Сначала с Глызиным лихо отплясывала, делая ритмичные телодвижения, Лера Кудрявцева. А после нее Глызин слился в танце с Наташей Королевой.