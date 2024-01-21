Гонорары Александра Реввы упали в два раза

Шоумен и певец Александр Ревва потерял свои высокие заработки. Резко упали расценки на выступления Реввы.Так, еще недавно гонорар за выход Александра Реввы на сцену составлял порядка пяти миллионов рублей, то теперь это два с половиной, максимум, три миллиона рублей.

Ревва продал свою квартиру в Сочи и купил недвижимость в Дубае. Именно здесь Александр Ревва с семьей проводит эти январские дни. В Эмиратах, где сейчас много туристов из России, Ревве удается выступать.

У шоумена много друзей и знакомых в шоу-бизнесе, они не дают приятелю пропасть без работы, постоянно подкидывая Ревве возможность выступить на той или иной площадке.

Александра Ревву даже приглашают на телепередачи, правда, потом вырезают из эфиров. Так, Ревва выступил на «Песне года», но в телеверсию номер с его участием не попал.

Зато он каким-то чудом сумел попасть на экраны в декабре прошлого года, выступив в популярном вокальном шоу «Дуэты» на канале «Россия».

По материалам kp.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».