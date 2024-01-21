Мама Бузовой объяснила, почему ее дочь восемь лет ездит на одном и том же «Мерседесе»: «Доходы упали. Не до жиру»

Известной телеведущей и певице Ольге Бузовой накануне, 20 января, исполнилось 38 лет. Восемь лет из них знаменитость ездит на одной и той же машине. У Ольги Бузовой «Мерседесе».

Звезда хотела бы поменять машину и приобрести новый автомобиль, но даже к 38-ми годам не может себе позволить это сделать. Мама Ольги Бузовой Ирина призналась, что наследница резко потеряла в доходах.

Правда, не сообщила, по какой причине Ольга Бузова, всегда называвшая себя богатой женщиной и тратившая крупные суммы денег на одежду и развлечения, вдруг перешла в режим экономии.

«Нет возможности поменять ее, - сказала Ирина Бузова об автомобиле дочери. - Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины».

По материалам kp.ru

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