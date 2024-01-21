Шаляпин признался, что рад наказанию для участников вечеринки Ивлеевой: «Конечно, никто в порошок их не сотрет»

Прохор Шаляпин высказался во время вечеринки Анастасии Волочковой. Фото: Global Look Press

Певец и шоумен Прохор Шаляпин высказал свое мнение.

Певец, шоумен и приятель балерины Анастасии Волочковой Прохор Шаляпин был в числе гостей вечеринки, которую звезда балета устроила по случаю своего дня рождения. Двадцатого января Волочковой исполнилось 48 лет.

Во время праздника Прохор Шаляпин высказался по поводу последствий вечеринки Анастасии Ивлеевой. Артист не стал скрывать радости по поводу того, что знаменитостей после скандального пати наказали, заставили извиняться, а некоторых вырезали из эфиров и отменили их выступления.

Прохор Шаляпин считает, что звезды шоу-бизнеса понесли вполне заслуженное наказание за свое поведение.

«Я рад, что гайки им все же прикрутили. Надеюсь, влияния в шоу-бизнесе у них будет поменьше. Конечно, никто в порошок их не сотрет, у нас свободная страна», - высказался Прохор Шаляпин.

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