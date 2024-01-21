Дочь Глаголевой поздравила папу и отчима с юбилеем: «Спасибо, мама! Ты подарила нам лучших отцов на свете»

Дочь покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова публично поздравила с днем рождения своего отца, актера Родиона Нахапетова. 21 января ему исполнилось восемьдесят лет.

По иронии судьбы, в этот же день на свет появился второй муж Веры Глаголевой, бизнесмен Кирилл Шубский. Он в этот день отмечает свое 60-летие. Анна Нахапетова обратилась в микроблоге сразу и к папе, и к отчиму, отцу своей сестры Анастасии Шубской.

«Выйти замуж за мужчин, рожденных в один день (с разницей в 20 лет) точно было предопределено свыше! Спасибо, мама! Ты подарила нам лучших отцов на свете. С днем рождения, любимые! С юбилеем», - написала Анна Нахапетова.

Публикацию она сопроводила снимками, на которых запечатлена с отцом и отчимом.