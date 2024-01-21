Дочь Глаголевой поздравила папу и отчима с юбилеем: «Спасибо, мама! Ты подарила нам лучших отцов на свете»

Дочь покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова публично поздравила с днем рождения своего отца, актера Родиона Нахапетова. 21 января ему исполнилось восемьдесят лет.
По иронии судьбы, в этот же день на свет появился второй муж Веры Глаголевой, бизнесмен Кирилл Шубский. Он в этот день отмечает свое 60-летие. Анна Нахапетова обратилась в микроблоге сразу и к папе, и к отчиму, отцу своей сестры Анастасии Шубской.
«Выйти замуж за мужчин, рожденных в один день (с разницей в 20 лет) точно было предопределено свыше! Спасибо, мама! Ты подарила нам лучших отцов на свете. С днем рождения, любимые! С юбилеем», - написала Анна Нахапетова.
Публикацию она сопроводила снимками, на которых запечатлена с отцом и отчимом.
Анна и Мария Нахапетовы с отцом Родионом Нахапетовым. Фото: соцсети Анны Нахапетовой
Анна Нахапетова пожелала папе и вдовцу своей матери здоровья и поблагодарила мужчин за счастье быть их дочерью.
Напомним, актриса Вера Глаголева умерла в августе 2017 года, знаменитости был 61 год.
Кирилл Шубский (на фото второй слева) и три дочери Веры Глаголевой. Фото: соцсети Анны Нахапетовой