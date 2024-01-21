Актер «Ленкома» Андрей Гарист задержан полицией после нападения на возлюбленную

29-летний актер театра «Ленком» Андрей Гарист задержан полицией по подозрению хранения наркотиков в крупных размеров. В московской квартире знаменитости были обнаружены пять пакетиков марихуаны.

Артист не смог объяснить полиции происхождения запрещенных веществ. Андрей Гарист задержан полицией, проводятся следственные мероприятия. За хранения 167 граммов наркотиков Гаристу грозит до десяти лет лишения свободы.

Стоит добавить, что полицию в квартиру Андрея Гариста около трех часов ночи вызвала возлюбленная артиста. Тот выпил лишнего и начал проявлять агрессию по отношению к девушке. А в какой-то момент схватился за нож и полоснул избранницу по запястью. Испугавшись, девушка набрала номер телефона полиции. Стражи порядка явились по вызову и провели осмотр квартиры, в результате обнаружив запрещенные вещества.

Напомним, на днях с запрещенными веществами был задержан актер сериалов Анатолий Руденко.

По материалам телеграм-канала SHOT

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