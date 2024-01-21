Рэпер ST во второй раз стал папой

Жена рэпера ST Ассоль сообщила поклонникам прекрасную новость. Она подарила вторую наследницу рэперу ST.

«Добро пожаловать в семью и этот прекрасный мир. Наконец-то, это свершилось», - поделилась Ассоль в микроблоге.

Малышка пары появилась на свет на 42-й неделе беременности, когда врачи уже начали настаивать на проведение операции кесарева сечения.

Сейчас молодая мама принимает поздравления и заказывает вещи для новорожденной малышки.

Рэпер ST находился рядом с супругой и поддерживал ее во время родов.