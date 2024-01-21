Рэпер ST во второй раз стал папой

Жена рэпера ST Ассоль сообщила поклонникам прекрасную новость. Она подарила вторую наследницу рэперу ST.
«Добро пожаловать в семью и этот прекрасный мир. Наконец-то, это свершилось», - поделилась Ассоль в микроблоге.
Малышка пары появилась на свет на 42-й неделе беременности, когда врачи уже начали настаивать на проведение операции кесарева сечения.
Сейчас молодая мама принимает поздравления и заказывает вещи для новорожденной малышки.
Рэпер ST находился рядом с супругой и поддерживал ее во время родов.
«Доченька, мы тебя очень ждали», — написал Саша в микроблоге.
Рэпер ST с женой и новорожденной дочкой. Фото: соцсети рэпера ST
Напомним, новорожденная малышка стала вторым ребенком пары. У рэпера ST и его жены Ассоль есть старшая дочка Эстель. Ей в марте исполнится четыре года.