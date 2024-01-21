Рэпер ST во второй раз стал папой

У рэпера ST и его жены Ассоль теперь две дочери. Фото: соцсети рэпера ST

В семье известного музыканта и его жены пополнение.

Жена рэпера ST Ассоль сообщила поклонникам прекрасную новость. Она подарила вторую наследницу рэперу ST.

«Добро пожаловать в семью и этот прекрасный мир. Наконец-то, это свершилось», - поделилась Ассоль в микроблоге.

Малышка пары появилась на свет на 42-й неделе беременности, когда врачи уже начали настаивать на проведение операции кесарева сечения.

Сейчас молодая мама принимает поздравления и заказывает вещи для новорожденной малышки.

Рэпер ST находился рядом с супругой и поддерживал ее во время родов.

«Доченька, мы тебя очень ждали», — написал Саша в микроблоге.

Рэпер ST с женой и новорожденной дочкой. Фото: соцсети рэпера ST 

Напомним, новорожденная малышка стала вторым ребенком пары. У рэпера ST и его жены Ассоль есть старшая дочка Эстель. Ей в марте исполнится четыре года.

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