Кушанашвили неожиданно поддержал Ивлееву: «Считаю истерику вокруг нее совершенно недопустимой»

Уже больше месяца прошло с громкой предновогодней вечеринки Анастасии Ивлеевой, после которой многие звезды лишились эфиров и концертов.

Настя Ивлеева до сих пор пожинает плоды своего неудавшегося праздника. Последствия до сих пор дают о себе знать. От Ивлеевой отвернулись многие, кого она считала друзьями.

Журналист Отар Кушанашвили поддержал Анастасию Ивлееву, а звезд, пришедших на ее праздник и лицемерно назначивших ответственной за произошедшее Ивлееву, назвал серпентарием.

«Я не друг Насти Ивлеевой, к сожалению, для Насти, в первую очередь. Она мне очень симпатична. Сначала эти люди, псевдодрузья пришли на эту вечеринку, а теперь от нее отреклись», - высказался Отар Кушанашвили.

Он добавил, что про собравшихся на пати у Насти Ивлеевой гостей ему давно все понятно. А их извинения он назвал лицемерием и отвратительным фактом.

«Считаю истерику вокруг Ивлеевой совершенно недопустимой», - заключил Кушанашвили.

По материалам YouTube-канала Антона Штейна

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