Гоген Солнцев объяснил, почему Филипп Киркоров лишился эфиров: «Страдает из-за Аллы Пугачевой»

Эпатажный актер и звезда телевизионных шоу Гоген Солнцев считает, что нынешний бойкот певца Филиппа Киркорова связан не столько с посещением скандальной вечеринки у Насти Ивлеевой, сколько с тем, что исполнитель всегда поддерживает и поддерживал Аллу Пугачеву.

Тот факт, что Киркоров никак не может забыть свою бывшую жену и постоянно на публике с теплотой вспоминает о ней, сыграл с Филиппом злую шутку.

«Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее», - уверен Гоген Солнцев.

Кстати, ранее музыкальный критик Сергей Соседов тоже высказался по поводу удаления Филиппа Киркорова из новогодних эфиров. По мнению Соседова, Киркоров всем просто надоел, так как его в последнее время было слишком много везде.

Напомним, выступления Филиппа Киркорова были вырезаны из новогодних программ после того, как поп-король отметился на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

По материалам MK.RU

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