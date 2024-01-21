Максим Галкин* и другие артисты-иноагенты переоформляют недвижимость на жен, испугавшись конфискации имущества

В России в ближайшее время может вступить закон, на основании которого людей, имеющих статус иноагентов будут лишать имущества в этой стране.

Некоторые знаменитости это предвидели и заранее побеспокоились о том, чтобы переоформить имущества на своих вторых половинок или просто близких людей.

Так, музыкант Андрей Макаревич* переписал свой шикарный особняк в Подмосковье на родную сестру Наталью Макаревич. Сделал он это еще в прошлом году.

Певица Земфира* передала в дар своей подруге, актрисе и режиссеру Ренате Литвиновой трехкомнатную квартиру в центре Москвы, с видом на Москва-реку.

Некоторое время назад переделал документы на свою жену и музыкант Максим Покровский*. Татьяна Покровская стала собственницей четырехкомнатной квартиры в Москве.

Максим Галкин*, по некоторым данным, тщетно пробовал продать свой замок в деревне Грязь, но мероприятие не имело успеха. Теперь шоумен пытается переоформить недвижимость на жену, Аллу Пугачеву. Именно это было одной из целей визиты Примадонны в столицу осенью прошлого года.

По материалам kp.ru

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* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов