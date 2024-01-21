Комика Алексея Щербакова могут оштрафовать на 5 миллионов рублей за ненормативную лексику

Комик Алексей Щербаков попал в поле зрения общественников, которые пристально следят за тем, чтобы в Сети и на сцене все было чинно-благородно.

В поведении Алексея Щербакова активисты усмотрели опасность. Дело в том, что юморист употребляет ненормативную лексику. Перед тем, как пожаловаться на Алексея Щербакова, общественники пересмотрели его ролики в Интернете и нашли, что они возмутительны с точки зрения контента.

Теперь активисты мечтают, чтобы Щербаков за это ответил. Члены организации «Братство Морозов — Златоуст» обратились с иском в суд, они просят наказать Алексея Щербакова за причиненный им моральный вред на сумму в пять миллионов рублей. Кроме этого, они требуют, чтобы Щербаков удалил из Сети все свои ролики, где использована ненормативная лексика, а также публично зачитал решение суда 88 раз. С выражением.

По материалам телеграм-канала Mash

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