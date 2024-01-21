SHAMAN высказался о своей новой песне «Живой»: «Каждый видит то, что хочет видеть»

Известный исполнитель и автор песен Ярослав Дронов, работающий на сцене под творческим псевдонимом SHAMAN, отреагировал на споры в Сети о его новой композиции под названием «Живой».

SHAMAN объяснил, о чем, на самом деле, поется в этой песне.

«Песня и клип «Живой» вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране», - высказался певец SHAMAN.

В телеграм-каналах, напомним, уже два дня горячо обсуждается тема песни и клипа, выпущенные на днях Ярославом Дроновым (SHAMANOM). Некоторые увидели в тексте прообраз несправедливо страдающего человека и набросились на знаменитость с осуждениями.

«Каждый видит то, что хочет видеть», - отреагировал на комментарии в Сети о своей песне SHAMAN..

По материалам pdmnews.ru

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