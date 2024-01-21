Саша Черно и Иосиф Оганесян из «Дома-2» официально развелись через пять лет после свадьбы

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян и действующая звезда проекта Саша Черно официально перестали быть мужем и женой. Пара оформила развод.

В микроблоге Саша Черно сообщила, что ей больно и горько осознавать, что в ее жизни случились глобальные перемены, которые не назовешь позитивными.

«Мы развелись… Я теперь снова Чернявская. Казалось бы, радоваться нужно, и мы уже давно проживаем отдельную жизнь друг от друга. Но все равно грустно, что мы не услышали друг друга и не смогли сохранить», - поделилась Саша Черно в микроблоге.

Она добавила, что благодарно Иосиф за многие моменты их жизни и призналась, что любит его, как человека и отца своего сына Стефана. Саша Черно также выразила надежду, что после того, как страсти поулягутся, она и Иосиф Оганесян смогут стать хорошими друзьями.

«Надеюсь, со временем мы будем очень близкими людьми, ради нашего ребенка», - добавила Саша Черно.

Напомним, Черно и Оганесян поженились в конце декабря 2018 года. Их свадьба состоялась на проекте, а брак продлился меньше пяти лет, ведь о своем расставании супруги сообщили еще в августе 2023 года.

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