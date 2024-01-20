Балерина Волочкова назвала качества своего идеального мужчины: «Три меня»

Анастасия Волочкова 20 января отмечает день рождения. Она собрала друзей и журналистов в караоке. Уже после 22 часов артистка планирует начать веселиться. На мероприятии не появился Никита Джигурда. Балерина недавно на него обиделась, когда в Сети появилось видео с их танцем, где артистка оказывается в одном белье.
Потом Анастасия призналась, что была не права. Она подала в суд, чтобы найти того, кто слил видео. Но несмотря на это, Никита на праздник не приехал. Зато балерина рассказала, какими качества должен обладать ее идеальный мужчина.
«Я мечтаю встреть такого мужчину. Не просто любимого человека – с этим у меня все в порядке, это есть. А человека, с которым будет связана моя жизнь. И это непросто.
Сильной женщине, прошедшей огонь, воду и медные трубы встретить такого человека тяжело. Со мной рядом может быть такой мужчина, в котором по силе духа, по достоинству, по достатку, по влиянию должно быть не две, а три Волочковой», – поделилась она, пишет KP.RU.
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По словам Волочковой, встретит такого человека сложно. Однако не сомневается, что он существует. Более того, балерина уверена, что они встретятся. Напомним, что у нее было много романов. Длительные и пылкие чувства у нее были с Игорем Вдовиным. От бизнесмена она родила дочку Ариадну. А вот настоящей свадьбы у Анастасии не было. Однако она уверена, что в 48 лет может пойти под венец.