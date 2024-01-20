Балерина Волочкова назвала качества своего идеального мужчины: «Три меня»

Анастасия Волочкова 20 января отмечает день рождения. Она собрала друзей и журналистов в караоке. Уже после 22 часов артистка планирует начать веселиться. На мероприятии не появился Никита Джигурда. Балерина недавно на него обиделась, когда в Сети появилось видео с их танцем, где артистка оказывается в одном белье.

Потом Анастасия призналась, что была не права. Она подала в суд, чтобы найти того, кто слил видео. Но несмотря на это, Никита на праздник не приехал. Зато балерина рассказала, какими качества должен обладать ее идеальный мужчина.