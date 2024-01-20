«Сама так похудела?»: россияне поразились тому, как выглядит Бьянка, сбросив 32 килограмма

Бьянка выступает на сцене много лет. Она также пишет треки для других исполнителей. Еще в прошлом году артистка без стенения демонстрировала пополневшую фигуру в худи и спортивных брюках.

Она признавалась, что чувствует себя не комфортно. Артистка стеснялась называть свой вес. Однако тогда она поставила себе цель, что похудеет на 15 килограммов, чтобы сделать пластическую операцию. Звезда хотела пятую точку как у Рианны и плоский живот.