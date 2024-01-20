«Сама так похудела?»: россияне поразились тому, как выглядит Бьянка, сбросив 32 килограмма

Бьянка выступает на сцене много лет. Она также пишет треки для других исполнителей. Еще в прошлом году артистка без стенения демонстрировала пополневшую фигуру в худи и спортивных брюках.
Она признавалась, что чувствует себя не комфортно. Артистка стеснялась называть свой вес. Однако тогда она поставила себе цель, что похудеет на 15 килограммов, чтобы сделать пластическую операцию. Звезда хотела пятую точку как у Рианны и плоский живот.
«Я буду богиня!» — заверяла она в интервью Алене Жигаловой во «ВКонтакте».
И вскоре певица действительно похудела. Она выступила на концерте в смелом наряде и сообщила, что сбросила 20 килограмм. Тогда артистка заверила, что усердно занимается спортом, соблюдает жесткую диету и даже поедет в специальный лагерь для похудения.
Бьянка боялась называть свой вес прошлым летом. Фото: кадр из YouTube-канала FAMETIME TV
На этом Бьянка не стала останавливаться. После новогодних праздников она выложила фото с отдыха. Певица просто лишила многих поклонников дара речи.
«Посмотрите какая у меня дисциплина и самообладание! Люблю себя», – объявила исполнительница.
Она в облегающем наряде продемонстрировала точеную фигуру, как у моделей. Артистка показала талию и стройные ноги. Исполнительница хита «Были танцы» также загорела. Подписчики сначала не узнали ее, а потом заподозрили в фотошопе.
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Бьянка уже в декабре демонстрировала стройные ноги. Фото: соцсети Бьянки
«Таком возрасте выглядеть так, это просто чудо женщина», – заявил anxaa0103.
«Похудела сама или это операции», – удивилась tanyusha_gennadevna.
«Ты сногсшибательно выглядишь», – призналась karisha_kisssaa.
«Ну наконец то Бьянка вернулась», – высказалась misses_sopova.
«Простоооо вау», – поразилась aza__nails.
«Классный фотошоп. Огонь просто, Танюша», – сказала buta.kovsevgenia5.
«Сама так похудела?» – спросила metodika_neurorazvitie.
Бьянка похудела ради себя. Фото: соцсети Бьянки
И хоть Бьянку стали обвинять в том, что она легла под нож хирурга, а также она использовала оземпик, сама певица все оровергла. Она рассказала, что обратилась к эндокринологу, который смог выявить проблемы с гормонами и подобрать лечение. Теперь артистка часто ездит в клинику. Она сбросила 32 килограмма.
«Там мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые помогают хорошо себя чувствовать, а также выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн», — поведала звезда, пишет «СтарХит».
Пока она заверяет, что свободна. У артистки нет второй половинки. Однако она надеется, что встретит достойного мужчину. Ранее певица пережила большую любовь.
Она в 2018 году сыграла свадьбу с Романом Безруковым, но потом развелась, прожив вместе с гитаристом меньше года. 38-летняя Бьянка сейчас наслаждается отдыхом. Она признавалась, что у нее много планов, в том числе ее ждут гастроли.
Напомним, что не так давно похудела актриса Ирина Пегова. Она тоже заверила, что просто занялась собой и стала ходить на массаж.