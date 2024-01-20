Боня обратилась к самому дорогому косметологу в мире ради подбородка и скул: «Выглядит очень устрашающе»

Виктория Боня не перестает преображаться. В 2023 году она сделала пластику лица, изменив разрез глаз. Бывшая участница «Дома-2» старается продлить молодость. И хоть результаты операции ее стали радовать не сразу, теперь она решила довести все до идеала.

Светская львица прилетала в Лос-Анджелес к самому дорогому косметологу в мире. Она впервые с 2018 года сделала инъекции, чтобы сделать четким овал лица и более острые скулы.