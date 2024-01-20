Боня обратилась к самому дорогому косметологу в мире ради подбородка и скул: «Выглядит очень устрашающе»

Виктория Боня не перестает преображаться. В 2023 году она сделала пластику лица, изменив разрез глаз. Бывшая участница «Дома-2» старается продлить молодость. И хоть результаты операции ее стали радовать не сразу, теперь она решила довести все до идеала.
Светская львица прилетала в Лос-Анджелес к самому дорогому косметологу в мире. Она впервые с 2018 года сделала инъекции, чтобы сделать четким овал лица и более острые скулы.
«Сразу после процедуры все выглядит очень устрашающе. Но это лишь отек, а спустя сутки уже видно четкую линию подбородка. Это всё для четкой линии подбородка и финальный результат, конечно же, будет очень естественный!» — поделилась Виктория.
Она выложила кадры, которые были сделаны сразу после работы косметолога. Если подбородок был четким, то скулы сильно выпирали. Но телеведущая предупредила, что отек спадет. Уже на следующий день она показала сияющее лицо с гладкой кожей. Боня отметила, что над ней поработал самый дорогой косметолог в мире, к которому ходит сама Ким Кардашьян.
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«Овал стал четким и результат продлится 2-3 года. Думаю в ближайшие 2-3 года можно забыть о каких либо процедурах. Так идеально делают только лучшие специалисты в мире!» – заверила звезда.
Виктория Боня похвасталась преображением. Фото: соцсети Виктории Бони