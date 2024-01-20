Соседов заявил, что Киркорову объявили бойкот не из-за вечеринки Ивлеевой: «Он уже поднадоел»

Филипп Киркоров лишь дал повод, чтобы его отменили, считает известный критик. Фото: Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов нашел настоящие причины, почему короля отечественной эстрады с недавних пор не зовут на телевидение.

Филипп Киркоров переживает непростое время. Он после вечеринки Насти Ивлеевой оказался без заработков. Ему объявили бойкот на телевидении. А также концерты артиста отменились. 

Известный критик Сергей Соседов считает, что отменили короля не из-за вечеринки блогерши. Он уверен, что это стало лишь поводом. Музыкальный критик назвал причины, которые, по его мнению, и послужили тому, что звезде объявили бойкот.

«Я думаю, все пройдет, конечно. Он будет на экранах и везде, это не отразится никак на его карьере. Просто это пауза какая-то, он уже поднадоел, потому что на всех каналах. Абсолютно везде. Так не должно быть, это ненормально», – пояснил Соседов. 

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Также он считает, что звание короля поп-музыки Киркоров не получил, а просто сам стал себя так называть. Критик не исключает, что это могла придумать Алла Пугачева, которая была с певцом, когда ее стали называть Примадонной, пишет EG.ru. 

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