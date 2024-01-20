Соседов заявил, что Киркорову объявили бойкот не из-за вечеринки Ивлеевой: «Он уже поднадоел»

Филипп Киркоров переживает непростое время. Он после вечеринки Насти Ивлеевой оказался без заработков. Ему объявили бойкот на телевидении. А также концерты артиста отменились.

Известный критик Сергей Соседов считает, что отменили короля не из-за вечеринки блогерши. Он уверен, что это стало лишь поводом. Музыкальный критик назвал причины, которые, по его мнению, и послужили тому, что звезде объявили бойкот.