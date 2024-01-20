Актер Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса» русского тренера по йоге

Милош Бикович прорвался в Голливуд. Фото: соцсети Милоша Биковича

Стали известны подробности роли Милоша Биковича в американском сериале «Белый лотос».

Милош Бикович недавно отметил несколько радостным событий. У актера появилась возможность сняться в американском кино. Оказалось, что его взяли на съемки третьего сезона сериала «Белый лотос» канала HBO. 

А теперь появились подробности новой роли сербского артиста, который уже давно снимается в российском кино и полюбился зрителям. Telegram-канал «Антиглянец» сообщает, что он сыграет русского тренера по йоге.

«Появились новые детали, кого сыграет Милош Бикович в третьем сезоне «Белого лотоса». Все, кто шутил, что он сыграет русского, — ликуйте: говорят, что он-таки сыграет русского. Тренера по йоге, если конкретнее», — пишут авторы канала. 

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что недавно Бикович стал папой. У него родился сын. Он с размахом отметил это событие в Белграде. Актер, по слухам, не так давно женился на своей избраннице Иване Малич. 

Читайте также