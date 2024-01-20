Актер Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса» русского тренера по йоге

Милош Бикович недавно отметил несколько радостным событий. У актера появилась возможность сняться в американском кино. Оказалось, что его взяли на съемки третьего сезона сериала «Белый лотос» канала HBO.

А теперь появились подробности новой роли сербского артиста, который уже давно снимается в российском кино и полюбился зрителям. Telegram-канал «Антиглянец» сообщает, что он сыграет русского тренера по йоге.