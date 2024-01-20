Анастасия Волочкова заявила, что готова оказывать помощь жителям Донбасса

Анастасия Волочкова в свой день рождения сделала неожиданный шаг. Она объявила, что готова помогать жителям Донбасса. Балерина готова оказывать помощь, а также не исключила, что лично поедет в новые регионы.

Артистка присоединилась к движению «Ветераны России», которое ранее обратилось к звездам шоу-бизнеса с предложением поддержать тех, кто находится трудном положении и в госпиталях, а также детей с освобожденных территорий. Отмечается, что инициатива заключается в сборе гуманитарной помощи и организации людей, которые поедут на Донбасс, пишет Телеграм-канал Mash.