Анастасия Волочкова заявила, что готова оказывать помощь жителям Донбасса

Анастасия Волочкова в свой день рождения сделала неожиданный шаг. Она объявила, что готова помогать жителям Донбасса. Балерина готова оказывать помощь, а также не исключила, что лично поедет в новые регионы.
Артистка присоединилась к движению «Ветераны России», которое ранее обратилось к звездам шоу-бизнеса с предложением поддержать тех, кто находится трудном положении и в госпиталях, а также детей с освобожденных территорий. Отмечается, что инициатива заключается в сборе гуманитарной помощи и организации людей, которые поедут на Донбасс, пишет Телеграм-канал Mash.
Поклонники решили, что Волочкова последовала примеру других артистов после того, как в Сети появилось сидео, которое наделало много шума. На кадрах балерина веселится с Никитой Джигурдной. Она предстала в нижнем белье и вела себя фривольно. Артистка уже обратилась в суд, чтобы был найден и наказан человек, который слил личное видео.
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Напомним, что недавно Дима Билан навестил детей в больнице в Донецке. А также Филипп Киркоров и Лолита Милявская перевели деньги белгородскому благотворительному фонду после вечеринки Насти Ивлеевой, которая вызвала скандал.