Кушанашвили рассказал, как оскорбил Абдулова, и тот его ударил: «Омерзительная ситуация»

Не раз Отар Кушанашивили оказывался в центре скандалов. В новом интервью он признался, что в определенный период молодости у него началась звездная болезнь. Журналист отметил, что вел себя отвратительно.
И однажды с ним столкнулся Александр Абдулов. Телеведущий позволил себе оскорбить маму актера и сразу за это поплатился. По словам звезды, Абдулов смог поставить его на место.
«Я его обругал по-грузински — матом про мать. Он знал суть этого выражения и переспросил: "Это вы про меня?" А потом так ударил, что я, кажется, пролетел через весь вестибюль», — вспомнил Кушанашвили.
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Он также отметил, что потом извинился перед Абдуловым. Он узнал о смертельной болезни актера и осознал, что не может просто забыть об их конфликте. По его словам, их встреча произошла на съемках шоу. Они смогли поговорить, хоть продюсер и заверял журналиста, что Александр Гавриилович его ненавидит. Тогда Отар пришел к нему в гримерку с повинной. Он считает, что артист его простил.
«Да, с Абдуловым была омерзительная ситуация. Я был как последний негодяй», — сказал Кушанашвили в беседе с Юлией Агафаровой в YouTube-шоу «PROЖизнь».