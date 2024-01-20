Кушанашвили рассказал, как оскорбил Абдулова, и тот его ударил: «Омерзительная ситуация»

Не раз Отар Кушанашивили оказывался в центре скандалов. В новом интервью он признался, что в определенный период молодости у него началась звездная болезнь. Журналист отметил, что вел себя отвратительно.

И однажды с ним столкнулся Александр Абдулов. Телеведущий позволил себе оскорбить маму актера и сразу за это поплатился. По словам звезды, Абдулов смог поставить его на место.