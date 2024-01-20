Гагарина ушла со съемок «Голоса» после того, как участница шоу выбрала Преснякова в наставники

Полина Гагарина вспылила на съемках шоу. Фото: Global Look Press

Певица Полина Гагарина ушла из студии шоу «Голос» в первый день съемок из-за 29-летней Анастасии Паньшиной.

Полина Гагарина снова стала наставницей в новом сезоне шоу «Голос». Также красные кресла заняли Владимир Пресняков, Антон Беляев и Zivert. Накануне состоялся первый съемочный день, который завершился скандалом. 

29-летняя Анастасия Паньшина выступила и смогла впечатлить сразу двух наставников — Гагарину и Преснякова. Примечательно, что участница исполнила хит Полины «Спектакль окончен». Но при этом она захотела пойти в команду Владимира. Это сильно расстроило Гагарину. 

 

 

На этот раз певица не выдержала. Она высказала свое негодование и покинула студию. По ее словам так уже поступали другие участники шоу. Артистка считает, что они ее использовали, чтобы просто вместе спеть песню, а потом уходили в команду соперника. 

«Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне», — сказала звезда.

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Анастасия в свою очередь выразила ей благодарность и призналась, что мечтала попасть в команду Преснякова. После этого Антону Беляеву пришлось вывести Гагарину под руки. Потом она все же вернулась и снова села в свое кресло, пишут StarHit. Съемки возобновили, а вот что было за кулисами, осталось тайной. Ранее Полина признавалась, что по своей натуре очень вспыльчивая.

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