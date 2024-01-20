Гагарина ушла со съемок «Голоса» после того, как участница шоу выбрала Преснякова в наставники

На этот раз певица не выдержала. Она высказала свое негодование и покинула студию. По ее словам так уже поступали другие участники шоу. Артистка считает, что они ее использовали, чтобы просто вместе спеть песню, а потом уходили в команду соперника.

«Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне», — сказала звезда.

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Анастасия в свою очередь выразила ей благодарность и призналась, что мечтала попасть в команду Преснякова. После этого Антону Беляеву пришлось вывести Гагарину под руки. Потом она все же вернулась и снова села в свое кресло, пишут StarHit. Съемки возобновили, а вот что было за кулисами, осталось тайной. Ранее Полина признавалась, что по своей натуре очень вспыльчивая.