Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске после вечеринки Ивлеевой

Лолита Милявская продолжает терпеть убытки после своего участия в вечеринке Насти Ивлеевой. 20 января стало известно, что был отменен еще один артистки. На этот раз речь идет про юбилейный концерт, который она планировала дать в Новосибирске 31 марта в Доме ученых.

Отмечается, что ранее купленные билеты возможно вернуть по месту приобретения. Эта информация появилась на сайте учреждения. А вот причины отмены выступления певицы не сообщаются. Примечательно, что это второй раз, когда концерт Милявской отменяют в этом городе.