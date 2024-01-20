Юбилейный концерт Лолиты отменили в Новосибирске после вечеринки Ивлеевой

Лолита Милявская не выступит 31 марта. Фото: Global Look Press

Лолита Милявская хотела дать концерт в Доме ученых в Новосибирске в честь своего 60-летия. Но теперь поклонникам предложили вернуть билеты.

Лолита Милявская продолжает терпеть убытки после своего участия в вечеринке Насти Ивлеевой. 20 января стало известно, что был отменен еще один артистки. На этот раз речь идет про юбилейный концерт, который она планировала дать в Новосибирске 31 марта в Доме ученых. 

Отмечается, что ранее купленные билеты возможно вернуть по месту приобретения. Эта информация появилась на сайте учреждения. А вот причины отмены выступления певицы не сообщаются. Примечательно, что это второй раз, когда концерт Милявской отменяют в этом городе. 

Напомним, что ранее Союз отцов предложил запретить концерты Лолиты после ее участия в скандальной вечеринке Ивлеевой. После этого мероприятия певица лишилась большей части заработков. Ее вырезали из новогоднего телевизионного эфира. 

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Сама артистка не унывает. Она призналась, что привыкает быть пенсионеркой. Лолита проводит время с дочкой Евой. После вечеринки также лишились работы Филипп Киркоров, Анна Asti, а также терпит убыки Ксения Собчак.

 

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