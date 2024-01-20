Отец певца Валерия Меладзе умер в больнице

20 января стало известно, что умер отец Валерия Меладзе. Еще 4 января появилась информация, что папа певица попал в больницу. Он находился без сознания в реанимации одной из столичных клиник. Тогда артист приехал в Москву, чтобы быть рядом с ним.
В конце января у него все же были запланированы концерты в Казахстане, но теперь он их перенес на февраль. Меладзе пояснил, что такое решение принято из-за трагедии в семье. Он записал видеосообщение, в котором заверил своих фанатов из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится в скором будущем.
Организаторы концертов также сообщили, что билеты будут действовать на новые даты, а также рассказали, что также билеты можно вернуть. Они принесли извинения за созданные неудобства.
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Напомним, что Шота Константинович стал переживать проблемы со здоровьем после того, как переболел коронавирусной инфекции. Отцу Меладзе было 90 лет. Пока неизвестно, когда и где состоятся похороны.