Отец певца Валерия Меладзе умер в больнице

20 января стало известно, что умер отец Валерия Меладзе. Еще 4 января появилась информация, что папа певица попал в больницу. Он находился без сознания в реанимации одной из столичных клиник. Тогда артист приехал в Москву, чтобы быть рядом с ним.

В конце января у него все же были запланированы концерты в Казахстане, но теперь он их перенес на февраль. Меладзе пояснил, что такое решение принято из-за трагедии в семье. Он записал видеосообщение, в котором заверил своих фанатов из Астаны и Алматы, что их встреча обязательно состоится в скором будущем.