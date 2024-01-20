Уехавший из России актер Белый* не может продать билеты на спектакль в Тбилиси

Анатолий Белый* оказался в сложной ситуации. Он не может продать билеты на свои спектакли. В новогодние праздники актер анонсировал свое выступление в Тбилиси. 9 февраля он туда приедет с моноспектаклем «Я Здесь».
Так как ранее Белый* нелестно высказывался о России, то и этот спектакль имеет такую же интонацию. Однако билеты на постановку не торопятся покупать. Их стоимость от 1500 – 4000 рублей. Но пока выкуплена лишь треть. А в прошлом году во Франции должен был состояться этот спектакль, но его отменили, так как билеты не смогла распродать.
Перенести выступление Белого пришлось и в Израиле. Он пояснил это тем, что в стране неспокойная обстановка. В России актер уже больше года на работает. На свих гастролях он читает стихи, которые написаны авторами после 2022 года, пишет KP.RU.
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Напомним, что недавно также стало известно, что билеты на концерты уехавших из России Земфиры*, Андрея Макаревича* и «Би-2»* перестали пользоваться спросом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.