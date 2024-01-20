Кай Метов поддержал переживающую развод Леру Кудрявцеву: «Надо держаться»

Лера Кудрявцева начала год с перемен. Она вернулась из отпуска, который провела с дочкой Марией в Дубае. Но с ней не было мужа Игоря Макарова. А потом телеведущая сообщила, что ушла от хоккеиста.

Блондинка заявила, что причиной стала его алкогольная зависимость. Она надеется, что ее поступок заставит спортсмена одуматься. Для многих из окружения звезды ее поступок стал неожиданностью. Кай Метов, который общался с телеведущей в шоу «Суперстар!», поддержал ее.