Кай Метов поддержал переживающую развод Леру Кудрявцеву: «Надо держаться»

Лера Кудрявцева начала год с перемен. Она вернулась из отпуска, который провела с дочкой Марией в Дубае. Но с ней не было мужа Игоря Макарова. А потом телеведущая сообщила, что ушла от хоккеиста.
Блондинка заявила, что причиной стала его алкогольная зависимость. Она надеется, что ее поступок заставит спортсмена одуматься. Для многих из окружения звезды ее поступок стал неожиданностью. Кай Метов, который общался с телеведущей в шоу «Суперстар!», поддержал ее.
«Хочу признаться Лере в любви. Чувствовал от нее большую поддержку и теплоту во время проекта. Это давало мне дополнительные силы. Она человек публичный. Надо держаться и не показывать никому какие-то свои внутренние переживания, хотя они, безусловно, есть. Желаю, чтобы рядом с ней был достойный человек, который любил бы ее», – поделился Метод.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Он также рассказал, что до сих пор не осознал, что Лера разводится с супругом, пишет VOICE. Сама телеведущая старается вести привычный образ жизни. Она видится с друзьями и посещает светские рауты.
Ранее телеведущая развелась с барабанщиком Сергей Ленюком, от которого родила сына Жана, а также рассталась с бизнесменом Матвеем Морозовым в 2007 году.