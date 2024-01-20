Бузова призналась, что 2023 год стал для нее сложным: «Вы не представляете, сколько я плакала»

Ольга Бузова 20 января отмечает день рождения. Она решила рассказать с каким багажом встретит свое 38-летие. Артистка призналась, что 2023 год был для нее сложным. Она пережила множество проблем, в том числе и со здоровьем.
Телеведущая отметила, что также много достигла, в том числе стала ведущей нового шоу «Сокровища императора». По словам звезды, она прошла через моральные, физические и эмоциональные трудности.
«Разочарования, обман, стресс, проблемы со здоровьем… Но я знаю, что Бог не дает нам испытания, которые мы бы не смогли пройти. Я прошла. И буду дальше проходить. Стала сильнее, но не потеряла себя и свою душу. И теперь хочу стереть всю боль. Войти в свой 38-й год жизни счастливой и без слез. С верой в себя, любовь и добро», – высказалась Ольга.
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Многие коллеги поддержали артистку. «Хватит плакать, нужно улыбаться и смеяться, жду на своем концерте», – написал Митя Фомин. «Малышка будь счастлива, с днем рождения, чтобы в новом году слезы только от счастья», – сказала Надежда Сысоева. «Буз, с днем рождения. Сияй, цвети и лети еще выше», – присоединилась Алена Водонаева.
Отметим, что Ольга улетела в Минск. Там она участвует в шоу «Фактор. BY» в качестве наставницы. Там певица получила поздравления, а также и первый подарок: ее подопечная вышла в финал проекта.