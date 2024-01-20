Бузова призналась, что 2023 год стал для нее сложным: «Вы не представляете, сколько я плакала»

Ольга Бузова 20 января отмечает день рождения. Она решила рассказать с каким багажом встретит свое 38-летие. Артистка призналась, что 2023 год был для нее сложным. Она пережила множество проблем, в том числе и со здоровьем.

Телеведущая отметила, что также много достигла, в том числе стала ведущей нового шоу «Сокровища императора». По словам звезды, она прошла через моральные, физические и эмоциональные трудности.