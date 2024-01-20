Балерина Волочкова в свой день рождения посетила храм

Анастасия Волочкова недавно оказалась в центре скандала из-за видео, где танцует с Никитой Джигурдой и предстает в нижнем белье. Балерина была возмущена и чуть не рассорилась с другом. Но накануне она обратилась с заявлением в суд, чтобы был найден человек, который слили видео в Сеть и наказан.

А 20 января артистка готовится отпраздновать день рождения. Неожиданно она решила посетить храм. В соцсети звезда выложила фото, на котором позирует на фоне церкви и благодарит всех за поздравления.