Балерина Волочкова в свой день рождения посетила храм

Анастасия Волочкова недавно оказалась в центре скандала из-за видео, где танцует с Никитой Джигурдой и предстает в нижнем белье. Балерина была возмущена и чуть не рассорилась с другом. Но накануне она обратилась с заявлением в суд, чтобы был найден человек, который слили видео в Сеть и наказан.
А 20 января артистка готовится отпраздновать день рождения. Неожиданно она решила посетить храм. В соцсети звезда выложила фото, на котором позирует на фоне церкви и благодарит всех за поздравления.
Также Волочкова устроила репетицию, так как недавно объявила о новом шоу «Одержимость». А вот вечером она устроит «красивый вечер» в кругу друзей и «представителей достойных СМИ» в караоке-баре в центре Москвы. Свое 48-летие балерина хочет отпраздновать с размахом.
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Она уверена, что год Дракона должен принести ей удачу. Уже много лет Анастасия мечтает устроить свою личную жизнь и встретить человека, с которым сыграет свадьбу. А поклонники ждут, как пройдет вечеринка именинницы. Многие выражают надежду, что звезда сможет избежать нового скандала.
Анастасия Волочкова посетила храм. Фото: соцсети Анастасии Волочковой