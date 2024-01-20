Актриса Лариса Лужина попала в больницу с мерцательной аритмией

Лариса Лужина госпитализирована в Москве. Об этом стало известно 20 января. Только в декабре она перенесла сердечный приступ. А теперь звезда фильма «На семи ветрах» обратилась к врачам с жалобами на боли в области сердца. Вскоре врачи диагностировали у артистки пароксизмальную форму фибрилляции предсердий: у нее мерцательная аритмия.
Отмечается, что аритмия может длится до семи дней. Потом сердечный ритм приходит в норму. Но у этого заболевания есть серьезные осложнения. Может даже случится инсульт головного мозга, сообщает Life со ссылкой на Shot.
Так Лужина лучится амбулаторно. Ей назначили курс лекарств и диету. Теперь актриса не есть ничего жирного, соленого и жареного. Также она следит за своим артериальным давлением и записывает показатели каждый день.
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Напомним, что у Ларисы Анатольевны уже несколько лет проблемы со здоровьем. Семь лет назад ей сделали операцию по удалению тромба. Также в прошлом голу артистка попала в реанимацию. Ей запустили сердце, использовав электрошок. Не так давно она рассказала, что профессия забирает много сил. Звезда уверена, что ей осталось недолго. Она в январе оплакивала актера Юрия Соломина, который умер от остановки сердца.