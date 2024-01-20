Актриса Лариса Лужина попала в больницу с мерцательной аритмией

Так Лужина лучится амбулаторно. Ей назначили курс лекарств и диету. Теперь актриса не есть ничего жирного, соленого и жареного. Также она следит за своим артериальным давлением и записывает показатели каждый день.

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Напомним, что у Ларисы Анатольевны уже несколько лет проблемы со здоровьем. Семь лет назад ей сделали операцию по удалению тромба. Также в прошлом голу артистка попала в реанимацию. Ей запустили сердце, использовав электрошок. Не так давно она рассказала, что профессия забирает много сил. Звезда уверена, что ей осталось недолго. Она в январе оплакивала актера Юрия Соломина, который умер от остановки сердца.